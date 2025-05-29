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لبنان

تعميم من وزارة السياحة.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:36
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أصدرت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود تعميما حمل الرقم 4، جاء فيه:
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"نظرا للظروف الراهنة، وبسبب تعذر اجراء الاختبارات للمنقذين البحريين، تمدد صلاحية شهادات الانقاذ البحري الصادرة عن وزارة السياحة، كما يقبل اعتماد شهادات الانقاذ البحري الصادرة عن المديرية العامة للدفاع المدني لموسم صيف 2025، على ان تقوم المؤسسات السياحية بالاستحصال على السجلات العدلية قبل استخدام المنقذ".
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