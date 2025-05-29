تعميم من وزارة السياحة.. هذا ما جاء فيه

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أصدرت وزيرة السياحة لورا تعميما حمل الرقم 4، جاء فيه:"نظرا للظروف الراهنة، وبسبب تعذر اجراء الاختبارات للمنقذين البحريين، تمدد صلاحية شهادات الانقاذ البحري الصادرة عن ، كما يقبل اعتماد شهادات الانقاذ البحري الصادرة عن لموسم صيف 2025، على ان تقوم المؤسسات السياحية بالاستحصال على السجلات العدلية قبل استخدام المنقذ".