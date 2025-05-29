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لبنان

بلدية زغرتا - اهدن دعت الى انهاء ورش التأهيل قبل نهاية حزيران

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:43
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 طالبت بلدية زغرتا - اهدن بضرورة انهاء جميع ورش التأهيل والترميم  والتنظيف في اهدن قبل نهاية شهر حزيران المقبل .
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وأعلنت أن "  الاشغال كافة سيتم توقيفها بعد انتهاء هذه المهلة، باستثناء الورش الحاصلة على تراخيص من مكتب التنظيم المدني" .

كما نبهت الى "عدم جعل عبوات النفايات في الاحياء مكبات عشوائية تطفح بالحديد والخشب والاتربة وما يتم الاستغناء عنه من الاغراض المنزلية القديمة ".

من جهة اخرى ومواكبةً لاعمال التزفيت في اهدن أعلنت البلدية انتهاء ورشة تعبيد ساحة مار جرجس اهدن ( الكتلة ) حيث تمثال يوسف بك كرم والطريق المحاذية للكنيسة بمسعى من النائب طوني فرنجية وبمتابعة واشراف مكتب المهندسين في تيار المردة بالتعاون مع فرق العمل فيها .

بيان

وعلى صعيد التوعية أصدرت بياناً خاطبت أصحاب الاراضي الزراعية والمزارعين جاء فيه : "تنبه بلدية زغرتا - اهدن أصحاب ومالكي الاراضي الزراعية الذين يقومون في اهدن والجوار بتشحيل أرزاقهم من حقول وبساتين ، ويحرقون الاعشاب والاغصان اليابسة بأن هذه الفترة الزمنية تسبب خطراً يؤدي لاندلاع حرائق قد تبدأ محدودة وتنتهي بكوارث لا يعرف حجمها ولا يمكن تحديد خسائرها . حرق اليباس  بعد التشحيل في هذا الوقت قد يجعل الخضار يباساً ".
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