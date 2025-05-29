Advertisement

لبنان

لقاء بين عون وسلام قبيل جلسة مجلس الوزراء

Lebanon 24
29-05-2025 | 03:50
A-
A+
Doc-P-1367462-638841127369011161.png
Doc-P-1367462-638841127369011161.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
التقى الرئيس جوزاف عون، رئيس الحكومة نواف سلام، قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
lebanon 24
29/05/2025 12:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي رئيس الحكومة نواف سلام قبيل انعقاد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا
lebanon 24
29/05/2025 12:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء بانتظار عودة رئيس الجمهورية وبت التعيينات رهن التوافق بين عون وسلام
lebanon 24
29/05/2025 12:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون التقى وزيري العمل والداخلية قبل جلسة مجلس الوزراء
lebanon 24
29/05/2025 12:32:28 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
08:41 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:37 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:28 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:58 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2025-05-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:09 | 2025-05-29
05:00 | 2025-05-29
04:43 | 2025-05-29
04:32 | 2025-05-29
04:29 | 2025-05-29
04:29 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24