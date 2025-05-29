جلسة لمجلس الوزراء في القصر الجمهوري

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التأم الساعة الحادية عشر من قبل ظهر اليوم في ، برئاسة رئيس الجمهورية وبدعوة وحضور رئيس الحكومة والوزراء.ويبحث مجلس الوزراء في جلسته في جدول اعمال من عشرين بندا، ابرزها البند 10 تحت عنوان تعيينات مختلفة ، وتشمل تعيين نائبين لرئيس مجلس الانماء والاعمار، والامين العام، ومفوض الحكومة، ومدير عام مؤسسة للاتصالات، ومن البنود طلب تطويع 36 تلميذ ضابط لصالح امن الدولة والامن العام، وطلب توقيع اتفاقات، وتعديلات نصوص بعض مواد في بعض القوانين، ومراسيم مالية، وقبول هبات وبنود ادارية واجرائية.وسيطلع مجلس الوزراء على محادثاته مع الرئيس الفلسطيني ، كما سيطلع الرئيس سلام المجلس على نتائج زيارته دولة .وسبق الجلسة اجتماع بين الرئيسين عون وسلام بحث في المستجدات والاوضاع العامة.