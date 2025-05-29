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لبنان

رسامني زار "بيت بيروت".. واطلع على محتويات معرض "احكيلي"

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:06
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زار وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني "بيت بيروت" في منطقة السوديكو، برفقة المدير العام ورئيس مجلس إدارة مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك زياد نصر.
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يُعدّ هذا المعلم الثقافي والتوثيقي من أبرز رموز الذاكرة الحية للحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت قبل خمسين عامًا، وقد تحوّل إلى مساحة تفاعلية تجمع بين التوثيق الفني والبحث الاجتماعي.

وخلال جولته في المعرض المقام حاليًا تحت عنوان "احكيلي"، اطّلع الوزير رسامني على محتوياته التي تستعرض سرديات فردية وجماعية للحرب، وتجلياتها في تفاصيل الحياة اليومية التي حفظها المكان بصموده، واحتواها المعرض بأسلوب تفاعلي يجمع بين التوثيق والفن.

وأثنى على "القيمين على هذا النشاط المميز"، مقدّرًا "جهودهم في الحفاظ على ذاكرة المدينة، والعناية بالتراث والبيئة، وخلق مساحة تشاركية للتوعية حول العديد من الشؤون والقضايا الهامة".

يُذكر أن "بيت بيروت"، المعروف سابقًا بـ"بيت بركات"، شكّل خلال الحرب نقطة تماس حساسة بين شطري العاصمة، وتحول بعد جهود حثيثة إلى صرح تذكاري يوثّق تاريخ المدينة الاجتماعي والعمراني، ويستضيف معارض ومبادرات تهدف إلى المصالحة مع الذاكرة والانفتاح على المستقبل.
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