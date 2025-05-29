الحامض: مرافئ طرابلس رافعة اقتصادية وبيئية وفرصة واعدة لتعزيز موقع لبنان في شرق المتوسط

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أكد ممثل " لحماية الحياة البرية والبحرية" في وسوريا، الدكتور بول الحامض، أن "مرافئ تُشكّل فرصة استراتيجية للنهوض بالشمال اللبناني، وتحويله إلى منصة لوجستية وبيئية متقدمة في شرق المتوسط، تواكب المتسارعة".وشدد في تصريح على أن "مرفأ طرابلس يملك المقومات الكاملة ليكون ركيزة في شبكة العربية، إذا ما تم دعمه بخطط تطوير شاملة تشمل تحديث البنية التحتية، واعتماد إدارة رقمية شفافة، وتفعيل التعاون الجمركي مع ".وأشار إلى أن "التحولات الجارية في الساحل السوري، وعودة الاستثمارات الدولية إلى موانئه، يجب أن تُقابل برؤية لبنانية متجددة، تضع طرابلس في قلب الربط البحري بين والخليج عبر سوريا، ما يخلق بيئة استثمارية متكاملة ويعزز فرص العمل في ".ونوّه بالدور الذي يؤديه وزير الأشغال العامة والنقل في هذا الاتجاه، مشيدًا بـ"انفتاحه على وخطواته العملية لتفعيل النقل البحري، خصوصًا من خلال جولته الأخيرة في ".ودعا الحامض إلى تحويل مرفأ طرابلس إلى نقطة عبور آمنة ومستدامة للبضائع والطاقة والخدمات البحرية، مشددًا على أهمية "إنشاء شبكة مراقبة بيئية لحماية ، وتوفير معايير تشغيل صديقة للبيئة تستقطب الشركات الدولية".وختم بالقول: "طرابلس ليست هامشًا، بل عمق استراتيجي للبنان، ودورها البحري قادر على تحويل الشمال إلى قوة اقتصادية نظيفة تُحاكي وتستقطب الاستثمار وتُنعش التنمية المتوازنة في البلاد".