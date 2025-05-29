اللواء شقير عرض التطورات السياسية والأمنية مع سفيرة الاتحاد الأوروبي

استقبل العام اللواء في مكتبه سفيرة في ساندرا ، وبحث معها في التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة إضافة إلى أوضاع وسُبل تعزيز التعاون بين والإتحاد في كافة المجالات.

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