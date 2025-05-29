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لبنان

اللواء شقير عرض التطورات السياسية والأمنية مع سفيرة الاتحاد الأوروبي

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:29
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استقبل المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في مكتبه صباح اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال، وبحث معها  في التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة إضافة إلى أوضاع النازحين وسُبل تعزيز التعاون بين الأمن العام والإتحاد الأوروبي في كافة المجالات.    
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