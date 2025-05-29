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لبنان

عبد الله كبارة رئيسًا لبلدية الميناء

Lebanon 24
29-05-2025 | 04:32
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في جلسة انتخابية شهدتها سرايا طرابلس، تم انتخاب عبد الله كبارة رئيسا لبلدية الميناء، فيما فاز رامي دبس بمنصب نائب الرئيس بالاجماع، بعد أن حصد كبارة ثقة غالبية أعضاء المجلس البلدي المنتخبين بـ13 صوتا، في المقابل، نال المهندس فادي السيد 8 أصوات.
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 وجرت عملية الانتخاب بإشراف محافظ الشمال بالإنابة، أمينة سر عام محافظة الشمال،  إيمان الرافعي، وحضور رئيس دائرة البلديات في المحافظة ملحم ملحم.

وفي كلمة لها عقب إعلان النتائج، عبّرت المحافظ الرافعي عن تمنياتها للرئيس المنتخب ونائبه، وكذلك لجميع أعضاء المجلس البلدي، بالتوفيق والنجاح في مهمتهم، مشددة على "أهمية أن تتوحد الجهود من أجل النهوض بمدينة " الموج والآفاق".
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