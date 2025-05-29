عبد الله كبارة رئيسًا لبلدية الميناء

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في جلسة انتخابية شهدتها سرايا ، تم انتخاب كبارة رئيسا لبلدية الميناء، فيما فاز رامي دبس بمنصب بالاجماع، بعد أن حصد كبارة ثقة غالبية المنتخبين بـ13 صوتا، في المقابل، نال المهندس 8 أصوات.وجرت عملية الانتخاب بإشراف محافظ بالإنابة، أمينة ، ، وحضور رئيس في المحافظة .وفي كلمة لها عقب إعلان النتائج، عبّرت المحافظ الرافعي عن تمنياتها للرئيس المنتخب ونائبه، وكذلك لجميع أعضاء ، بالتوفيق والنجاح في مهمتهم، مشددة على "أهمية أن تتوحد الجهود من أجل النهوض بمدينة " الموج والآفاق".