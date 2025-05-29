غسان عطالله يواصل جولته الأسترالية

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واصل عضو تكتل " القوي" النائب جولته ، حيث زار العاصمة كانبرا برفقة المنسق للتيار الوطني الحر ، والمنسق الفيدرالي السابق . والتقى خلال الزيارة مسؤولي هيئة في كانبرا، نخله عون وجوزيف .استهل زيارته من دارة لدى ، ، الذي أقام مأدبة تكريمية على شرفه. وأكد رعد في كلمة ألقاها بالمناسبة على "أهمية الدور الذي تؤديه في خدمة أكثر من نصف مليون لبناني موزعين على مختلف المناطق الأسترالية، وعلى دورها المحوري في تسهيل شؤونهم".وفي محطة لاحقة من جولته، زار عطالله للجندي المجهول في العاصمة كانبرا، قبل أن يُختتم اليوم بمأدبة عشاء أقامها مسؤولو هيئة التيار في كانبرا تكريمًا له، بحضور السفير رعد وزوجته.