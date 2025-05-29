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لبنان

غسان عطالله يواصل جولته الأسترالية

Lebanon 24
29-05-2025 | 05:09
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واصل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب غسان عطالله جولته الأسترالية، حيث زار العاصمة كانبرا برفقة المنسق الفيدرالي للتيار الوطني الحر مارون الخوري، والمنسق الفيدرالي السابق شربل راضي. والتقى خلال الزيارة مسؤولي هيئة التيار في كانبرا، نخله عون وجوزيف درويش.
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استهل عطالله زيارته من دارة سفير لبنان لدى أستراليا، ميلاد رعد، الذي أقام مأدبة تكريمية على شرفه. وأكد رعد في كلمة ألقاها بالمناسبة على "أهمية الدور الذي تؤديه السفارة اللبنانية في خدمة أكثر من نصف مليون لبناني موزعين على مختلف المناطق الأسترالية، وعلى دورها المحوري في تسهيل شؤونهم".

وفي محطة لاحقة من جولته، زار عطالله النصب التذكاري للجندي المجهول في العاصمة كانبرا، قبل أن يُختتم اليوم بمأدبة عشاء أقامها مسؤولو هيئة التيار في كانبرا تكريمًا له، بحضور السفير رعد وزوجته.
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