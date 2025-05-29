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لبنان

برّي استقبل أنطوان حبيب: دعم إماراتي مرتقب للإسكان في لبنان

Lebanon 24
29-05-2025 | 05:26
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زار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، مساء أمس، رئيس مجلس النواب نبيه برّي في مقرّ الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث أطلعه على نتائج الاجتماعات المثمرة التي عقدها المصرف مع "صندوق أبوظبي للتنمية"، برئاسة المدير الإقليمي لدول آسيا في الصندوق عبدالله المنصوري.
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وأوضح حبيب أنّ زيارة المنصوري إلى لبنان جاءت استجابة لتمنٍ من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عقب لقائه قائد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في أبوظبي، حيث دعا إلى تخصيص قروض مدعومة لمصرف الإسكان، بهدف مساعدة اللبنانيين على تأمين سكن لائق.

وأشار حبيب إلى أن لقاء الرئيسين اللبناني والإماراتي سيتوّج قريباً بتوقيع اتفاقية تعاون بين الدولة اللبنانية و"صندوق أبوظبي للتنمية"، يليها توقيع اتفاقية قرض بين "مجلس الإنماء والإعمار" والصندوق، تُنفّذ من خلال مصرف لبنان، وذلك في إطار دعم مشاريع الإسكان.

وخلال اللقاء، توجّه الرئيس برّي بالشكر الكبير إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مثنياً على وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني، كما أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها مصرف الإسكان في سبيل تمكين اللبنانيين من امتلاك أو ترميم مساكنهم.
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