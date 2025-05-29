برّي استقبل أنطوان حبيب: دعم إماراتي مرتقب للإسكان في لبنان

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زار والمدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب، مساء أمس، رئيس مجلس النواب في مقرّ الرئاسة الثانية في ، حيث أطلعه على نتائج الاجتماعات المثمرة التي عقدها المصرف مع "صندوق أبوظبي للتنمية"، برئاسة المدير الإقليمي لدول في الصندوق عبدالله المنصوري.وأوضح حبيب أنّ زيارة المنصوري إلى جاءت استجابة لتمنٍ من رئيس ، بن زايد آل ، عقب لقائه قائد رئيس الجمهورية العماد في أبوظبي، حيث دعا إلى تخصيص قروض مدعومة لمصرف الإسكان، بهدف مساعدة اللبنانيين على تأمين سكن لائق.وأشار حبيب إلى أن لقاء الرئيسين اللبناني والإماراتي سيتوّج قريباً بتوقيع اتفاقية تعاون بين و"صندوق أبوظبي للتنمية"، يليها توقيع اتفاقية قرض بين " " والصندوق، تُنفّذ من خلال ، وذلك في إطار دعم مشاريع الإسكان.وخلال اللقاء، توجّه الرئيس برّي بالشكر الكبير إلى الشيخ زايد آل نهيان، مثنياً على وقوفه إلى جانب الشعب اللبناني، كما أعرب عن تقديره للجهود التي يبذلها مصرف الإسكان في سبيل تمكين اللبنانيين من امتلاك أو ترميم مساكنهم.