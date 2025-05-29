ميقاتي تقدّم بالتهنئة من رئيسيّ بلديتيّ طرابلس والميناء: المرحلة المقبلة ستشهد عملا بلدياً فاعلاً

تقدم بالتهنئة من رئيسيّ بلديتيّ والميناء عبدالله كبارة بانتخابهما اليوم. كما تقدم بالتهنئة من المجلسين البلديين في طرابلس والميناء.

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وقال : إننا على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد عملا بلديا فاعلا في خدمة طرابلس والميناء واهلهما، وان التعاون سيكون كبيرا داخل البلديتين وبينهما. ونحن من جهتنا سنكون داعمين ومشاركين في اي عمل تتطلبه مصلحة ابناء طرابلس والميناء وانماء المدينتين.