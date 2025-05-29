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لبنان

ميقاتي تقدّم بالتهنئة من رئيسيّ بلديتيّ طرابلس والميناء: المرحلة المقبلة ستشهد عملا بلدياً فاعلاً

Lebanon 24
29-05-2025 | 05:56
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تقدم الرئيس نجيب ميقاتي بالتهنئة من رئيسيّ بلديتيّ طرابلس عبد الحميد كريمة والميناء عبدالله كبارة بانتخابهما اليوم. كما تقدم بالتهنئة من المجلسين البلديين في طرابلس والميناء.
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وقال الرئيس ميقاتي: إننا على ثقة بأن المرحلة المقبلة ستشهد عملا بلديا فاعلا في خدمة طرابلس والميناء واهلهما، وان التعاون سيكون كبيرا داخل البلديتين وبينهما. ونحن من جهتنا سنكون داعمين ومشاركين في اي عمل تتطلبه مصلحة ابناء طرابلس والميناء وانماء المدينتين.
 
 
 
 
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