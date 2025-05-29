مرض "نيوكاسل" يصيب الدواجن... فهل ينتقل إلى الإنسان؟

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أثار تسجيل صوتي تم تداوله على ، يحذر من تفشي مرض "طاعون الدجاج" المعروف علميًا بمرض " "، حالة من القلق والهلع بين المواطنين.وفي هذا السياق، تواصل فريق "فاكت تشِك ليبانون" في مع مدير ، ، الذي طمأن المواطنين مؤكداً أن "مرض نيوكاسل يصيب الدواجن فقط، ولا يشكل أي خطر على صحة الإنسان عند استهلاك الدواجن أو منتجاتها"، مشدداً على أنه "لا داعي للذعر أو الهلع".وأوضح خوند أن كانت قد أصدرت سابقاً بياناً رسمياً بهذا الشأن، وأضاف أن " تتابع الوضع ميدانياً، وتتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الأمراض الحيوانية، من خلال الكشف الدوري والمراقبة، والتواصل المباشر مع المربين لتطبيق توجيهات الوزارة والالتزام بالمعايير الصحية البيطرية الدولية، حرصاً على تأمين منتج حيواني سليم وآمن للاستهلاك".