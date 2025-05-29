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لبنان

مرض "نيوكاسل" يصيب الدواجن... فهل ينتقل إلى الإنسان؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:01
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أثار تسجيل صوتي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يحذر من تفشي مرض "طاعون الدجاج" المعروف علميًا بمرض "نيوكاسل"، حالة من القلق والهلع بين المواطنين.
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وفي هذا السياق، تواصل فريق "فاكت تشِك ليبانون" في وزارة الإعلام مع مدير مكتب وزير الزراعة، سامر خوند، الذي طمأن المواطنين مؤكداً أن "مرض نيوكاسل يصيب الدواجن فقط، ولا يشكل أي خطر على صحة الإنسان عند استهلاك الدواجن أو منتجاتها"، مشدداً على أنه "لا داعي للذعر أو الهلع".

وأوضح خوند أن وزارة الزراعة كانت قد أصدرت سابقاً بياناً رسمياً بهذا الشأن، وأضاف أن "مديرية الثروة الحيوانية تتابع الوضع ميدانياً، وتتخذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار الأمراض الحيوانية، من خلال الكشف الدوري والمراقبة، والتواصل المباشر مع المربين لتطبيق توجيهات الوزارة والالتزام بالمعايير الصحية البيطرية الدولية، حرصاً على تأمين منتج حيواني سليم وآمن للاستهلاك".
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