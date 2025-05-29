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لبنان

الحجار بحث مع وفد أميركي سبل دعم قوى الأمن الداخلي

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:08
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 استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية في مكتب الشؤون الدولية للمخدرات وإنفاذ القانون INL ماجي ناردى على رأس وفد، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون
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وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون والدعم المقدم من مكتب INL لوزارة الداخلية والبلديات لاسيما على صعيد قوى الأمن الداخلي.
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