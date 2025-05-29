الحجار بحث مع وفد أميركي سبل دعم قوى الأمن الداخلي

استقبل والبلديات ، نائب الاميركية في للمخدرات وإنفاذ القانون INL ماجي ناردى على رأس وفد، بحضور السفيرة الأميركية في .

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وجرى البحث في سبل تعزيز التعاون والدعم المقدم من مكتب INL لوزارة الداخلية والبلديات لاسيما على صعيد .