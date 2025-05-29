Advertisement

لبنان

بيان لوزارة المالية حول رواتب الموظفين والمتقاعدين والاسلاك العسكرية... إليكم التفاصيل

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:26
A-
A+
Doc-P-1367526-638841222889732252.jpg
Doc-P-1367526-638841222889732252.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 أعلنت وزارة المالية في بيان، انها "حولت رواتب جميع العاملين في القطاع العام وكذلك معاشات المتقاعدين من مدنيين وعسكريين، إضافة إلى رواتب الأسلاك العسكرية كافة إلى مصرف لبنان".
Advertisement
 
وأشارت الوزارة أنه "بات بإمكان أصحاب العلاقة سحب هذه الرواتب والمعاشات كل من مصرفه الخاص اعتبارا من بعد ظهر اليوم الخميس ٢٩/٥/٢٠٢٥".
مواضيع ذات صلة
بشأن الرواتب... إليكم هذا البيان من وزارة المالية
lebanon 24
29/05/2025 14:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
"وكالة الأنباء السورية" عن وزير المالية: المنحة القطرية ستغطي رواتب العاملين في قطاعات الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية والمتقاعدين غير العسكريين
lebanon 24
29/05/2025 14:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء أقر البند رقم 6 المتعلق بالمنح المالية للعسكريين حيث تقرّر منح 14 مليون ليرة للعسكريين في الخدمة الفعلية وزيادة 12 مليون ليرة على رواتب المتقاعدين 
lebanon 24
29/05/2025 14:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. وهذه تفاصيله
lebanon 24
29/05/2025 14:34:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:19 | 2025-05-29
07:11 | 2025-05-29
07:00 | 2025-05-29
07:00 | 2025-05-29
06:59 | 2025-05-29
06:50 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24