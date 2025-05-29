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لبنان

رجي يطالب الصين بدعم تمديد ولاية اليونيفيل

Lebanon 24
29-05-2025 | 07:11
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استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، وفدًا من مجلس النواب السويدي عن الحزب الديمقراطي المسيحي، يرافقهم النائب جورج عقيص، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة، وأهمية ترسيخ الاستقرار، إضافة إلى أولويات الحكومة اللبنانية في المرحلة المقبلة وسبل تعزيز العلاقات اللبنانية–السويدية.
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وتناول اللقاء كذلك الدور الذي تضطلع به قوات "اليونيفيل" في جنوب لبنان، حيث تمّ التأكيد على أهمية استمرار هذه المهمة والدعوة إلى تمديد ولايتها المرتقبة في آب المقبل.

كما استقبل الوزير رجّي سفير الصين لدى لبنان تشيان مينجيان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه، ووجه له الشكر على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والصين، متمنيًا له التوفيق في مهامه المقبلة.

ودعا الوزير رجّي الصين إلى دعم تمديد ولاية "اليونيفيل"، كما طلب إعادة العمل بالخدمات القنصلية في السفارة الصينية في بيروت والتي توقفت خلال العدوان الإسرائيلي.
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