رجي يطالب الصين بدعم تمديد ولاية اليونيفيل

Advertisement

استقبل والمغتربين يوسف رجّي، وفدًا من مجلس النواب عن المسيحي، يرافقهم النائب ، حيث جرى البحث في تطورات الأوضاع في والمنطقة، وأهمية ترسيخ الاستقرار، إضافة إلى أولويات في المرحلة المقبلة وسبل تعزيز العلاقات اللبنانية–السويدية.وتناول اللقاء كذلك الدور الذي تضطلع به قوات "اليونيفيل" في ، حيث تمّ التأكيد على أهمية استمرار هذه المهمة والدعوة إلى تمديد ولايتها المرتقبة في آب المقبل.كما استقبل الوزير رجّي سفير لدى لبنان في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه، ووجه له الشكر على جهوده في تعزيز العلاقات الثنائية بين لبنان والصين، متمنيًا له التوفيق في مهامه المقبلة.ودعا الوزير رجّي الصين إلى دعم تمديد ولاية "اليونيفيل"، كما طلب إعادة العمل بالخدمات القنصلية في في والتي توقفت خلال العدوان .