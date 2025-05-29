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لبنان

تمديد مهلة الترشيح لوظائف "الطيران المدني" حتى 5 حزيران

Lebanon 24
29-05-2025 | 07:19
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اعلنت وزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية في بيان أنه "تم تمديد مهلة باب الترشيح للراغبات والراغبين في تقديم طلباتهم لملء مركزي رئيس مجلس إدارة/مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ووظيفة مفوض حكومة لدى الهيئة العامة للطيران المدني، حتى الخامس من شهر حزيران المقبل 2025 وليس في 29 أيار الحالي.
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للاطلاع على الوصف الوظيفي والشروط والمؤهلات ولتقديم الطلبات اضغط هنا:
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