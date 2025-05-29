تمديد مهلة الترشيح لوظائف "الطيران المدني" حتى 5 حزيران

اعلنت لشؤون التنمية الادارية في بيان أنه "تم تمديد مهلة باب الترشيح للراغبات والراغبين في تقديم طلباتهم لملء مركزي رئيس مجلس إدارة/مدير عام وعضو ووظيفة مفوض حكومة لدى الهيئة المدني، حتى الخامس من شهر حزيران المقبل 2025 وليس في 29 أيار الحالي.

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