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لبنان

بعد إصابته قبل يومين في إشكال... الشاب حسن تُوفي اليوم

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:50
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن وفاة الشاب حسن حسين نايف مشيك الذي أُصيب قبل يومين في إشكال في صحراء الشويفات.
 
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