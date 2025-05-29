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لبنان

استجواب أمين سلام في قضايا اختلاس وابتزاز وتبييض أموال… وتركه بسند إقامة

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:17
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اختتم النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار جلسة استجواب وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، في إطار الإخبار المقدم من لجنة الاقتصاد النيابية ضده وضد شقيقه كريم سلام، ومستشاره فادي تميم، ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود بصفته مفوضاً بالتوقيع، بجرائم "الاختلاس، الابتزاز، هدر المال العام وتبييض الأموال".
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وجرى الاستجواب بحضور وكيلي الدفاع، المحاميين طوني فرنجية وسامر الحاج.
 
وفي ختام الجلسة، قرر القاضي الحجار ترك سلام بسند إقامة، مع استرداد قرار منعه من السفر.
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