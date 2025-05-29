استجواب أمين سلام في قضايا اختلاس وابتزاز وتبييض أموال… وتركه بسند إقامة

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اختتم التمييزي القاضي جلسة استجواب السابق ، في إطار الإخبار المقدم من ضده وضد شقيقه ، ومستشاره ، ونقيب خبراء المحاسبة بصفته مفوضاً بالتوقيع، بجرائم "الاختلاس، الابتزاز، هدر المال العام وتبييض الأموال".وجرى الاستجواب بحضور وكيلي الدفاع، المحاميين وسامر الحاج.