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لبنان
استجواب أمين سلام في قضايا اختلاس وابتزاز وتبييض أموال… وتركه بسند إقامة
Lebanon 24
29-05-2025
|
10:17
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النائب العام
التمييزي القاضي
جمال الحجار
جلسة استجواب
وزير الاقتصاد
السابق
أمين سلام
، في إطار الإخبار المقدم من
لجنة الاقتصاد النيابية
ضده وضد شقيقه
كريم سلام
، ومستشاره
فادي تميم
، ونقيب خبراء المحاسبة
إيلي عبود
بصفته مفوضاً بالتوقيع، بجرائم "الاختلاس، الابتزاز، هدر المال العام وتبييض الأموال".
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وجرى الاستجواب بحضور وكيلي الدفاع، المحاميين
طوني فرنجية
وسامر الحاج.
وفي ختام الجلسة، قرر القاضي
الحجار
ترك سلام بسند إقامة، مع استرداد قرار منعه من السفر.
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