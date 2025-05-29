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لبنان

خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء

Lebanon 24
29-05-2025 | 07:42
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أقرّ مجلس الوزراء البند المتعلق بالمنح المالية للعسكريين والتي تبلع 14 مليوناً لمن هم في الخدمة، و12 مليوناً للمتقاعدين، على أن يبدأ العمل به في أول تموز.
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