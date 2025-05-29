عطية: لتأهيل المرافئ والمطارات بالشراكة مع القطاع الخاص وبحفظ السيادة

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أكد رئيس والطاقة والمياه النائب ، بعد جلسة اللجنة في مجلس النواب بحضور أعضائها، أن الاجتماع كان "مهماً ومثمراً"، وتم خلاله بحث موضوعين أساسيين: أولاً، مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص (BOT وDBOT)، وثانياً، خطة تأهيل وتشغيل المرافئ والمطارات .وأشار إلى أن يمتلك خمسة مرافئ بحاجة إلى إعادة تأهيل، بالإضافة إلى ومطارين قيد الدراسة لإعادة تشغيلهما، ومرفق سياحي في . وأوضح أن هذه المنشآت تندرج ضمن خطة الحكومة وخطة اللجنة لتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان الحفاظ على وملكية المرافق العامة.وقال: "ناقشنا مع الإدارات المختصة ضرورة وضع سياسة واضحة للشراكة تضمن الجدوى الاقتصادية، وتؤمن عائدات للدولة، وتحافظ على الملكية العامة"، مشددًا على أهمية إدارة واستثمار المرافئ بشفافية، وبناء خطة استراتيجية متكاملة تربط بينها.وفي إشارة إلى ، لفت عطية إلى أن بدأت تأهيل مرافئها، ما يستدعي من لبنان أن يسارع إلى تحديث بنيته التحتية البحرية، قائلاً: "يجب أن تكون مرافئ لبنان بأفضل حالاتها، خاصة أن هناك شركات عالمية مهتمة بالتعاون معنا، وعلى وزارة الأشغال العامة أن تكون على جهوزية تامة".وختم عطية بتوجيه نداء إلى وزير الأشغال العامة والنقل ، طالب فيه بإعادة بناء الجسور التي دمرتها الاعتداءات ، مؤكدًا أنه "لا يجوز أن يبقى لبنان معزولاً عن مداخله الحيوية".