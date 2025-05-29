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لبنان

عطية: لتأهيل المرافئ والمطارات بالشراكة مع القطاع الخاص وبحفظ السيادة

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:55
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أكد رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، بعد جلسة اللجنة في مجلس النواب بحضور أعضائها، أن الاجتماع كان "مهماً ومثمراً"، وتم خلاله بحث موضوعين أساسيين: أولاً، مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص (BOT وDBOT)، وثانياً، خطة تأهيل وتشغيل المرافئ والمطارات اللبنانية.
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وأشار عطية إلى أن لبنان يمتلك خمسة مرافئ بحاجة إلى إعادة تأهيل، بالإضافة إلى مطار بيروت ومطارين قيد الدراسة لإعادة تشغيلهما، ومرفق سياحي في جونيه. وأوضح أن هذه المنشآت تندرج ضمن خطة الحكومة وخطة اللجنة لتشغيلها بالشراكة مع القطاع الخاص، مع ضمان الحفاظ على سيادة الدولة وملكية المرافق العامة.

وقال: "ناقشنا مع الإدارات المختصة ضرورة وضع سياسة واضحة للشراكة تضمن الجدوى الاقتصادية، وتؤمن عائدات للدولة، وتحافظ على الملكية العامة"، مشددًا على أهمية إدارة واستثمار المرافئ بشفافية، وبناء خطة استراتيجية متكاملة تربط بينها.

وفي إشارة إلى التطورات الإقليمية، لفت عطية إلى أن الدولة السورية بدأت تأهيل مرافئها، ما يستدعي من لبنان أن يسارع إلى تحديث بنيته التحتية البحرية، قائلاً: "يجب أن تكون مرافئ لبنان بأفضل حالاتها، خاصة أن هناك شركات عالمية مهتمة بالتعاون معنا، وعلى وزارة الأشغال العامة أن تكون على جهوزية تامة".

وختم عطية بتوجيه نداء إلى وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، طالب فيه بإعادة بناء الجسور التي دمرتها الاعتداءات الإسرائيلية، مؤكدًا أنه "لا يجوز أن يبقى لبنان معزولاً عن مداخله الحيوية".
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