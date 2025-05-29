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لبنان

إليكم هويّة المُستهدف في "غارة النبطية الفوقا"

Lebanon 24
29-05-2025 | 07:44
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في معلومات جديدة عن غارة النبطية الفوقا، أفادت مندوبة "لبنان 24" عن استشهاد محمود عطوي، بعدما استهدفته طائرة مسيّرة إسرائيليّة وهو على متن دراجة ناريّة.
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وعُلِمَ أنّ عطوي وهو موظف في بلدية النبطية الفوقا، استُهدِفَ أثناء توجهه إلى بئر مياه موجود في حرج علي الطاهر في البلدة.
 
 
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة عن استشهاد شخص في الغارة الإسرائيليّة.
 
 
 
 
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