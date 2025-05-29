إليكم هويّة المُستهدف في "غارة النبطية الفوقا"

في معلومات جديدة عن غارة ، أفادت مندوبة " " عن استشهاد محمود ، بعدما استهدفته طائرة مسيّرة إسرائيليّة وهو على متن دراجة ناريّة.

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وعُلِمَ أنّ عطوي وهو موظف في بلدية النبطية الفوقا، استُهدِفَ أثناء توجهه إلى بئر مياه موجود في حرج في البلدة.

إلى ذلك، أعلنت عن استشهاد شخص في الغارة الإسرائيليّة.