موسى: قانون الصليب الأحمر سينطلق من اتفاقيات جنيف ويحفظ الاستقلالية

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عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة بدراسة اقتراحي القانونين المتعلقين بتنظيم اللبناني وبشارة الأحمر، جلسة بعد ظهر اليوم برئاسة النائب ، وبحضور عدد من النواب والأعضاء المعنيين.وأوضح النائب موسى عقب الجلسة أن اللجنة ناقشت اقتراحين: الأول يهدف إلى تنظيم عمل الصليب الأحمر اللبناني، والثاني يتعلق بحماية شارة الصليب الأحمر، خصوصًا خلال الأزمات، مشيرًا إلى أن المناقشات انطلقت من ضرورة إصدار قانون وطني يستند إلى وملحقاتها، والتي سبق أن صادق عليها .وأكد موسى أن الهدف من هذا التشريع هو ضمان استقلالية الصليب الأحمر اللبناني وتوفير الحماية القانونية له ولرمزه، بما يتوافق مع التي وقع عليها لبنان.وأشار إلى أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على إعداد جدول مقارنة يتضمن ملاحظات النواب وممثلي الصليب الأحمر اللبناني، تمهيدًا لتطوير النصوص بشكل يراعي مختلف الآراء ويسرّع عملية التشريع.وختم موسى بالإعلان عن جلسات لاحقة ستُعقد لمتابعة دراسة الاقتراحين والتوصل إلى صيغة نهائية تلبي التطلعات الوطنية والإنسانية.