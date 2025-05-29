بشأن "أوجيرو" ومجلس الإنماء والإعمار... هؤلاء عيّنهم مجلس الوزراء

عيّن مديراً عاماً لهيئة " ".

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كما عيّن أميناً عاماً لمجلس الإنماء والإعمار، ويوسف كرم وإبراهيم نائبين للرئيس وزياد نصر مفوّض الحكومة لدى .

وعيّن المجلس كلاً من حسام وجورجيو وفراس أعضاء غير متفرغين في والإعمار.