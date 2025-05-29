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لبنان

بشأن "أوجيرو" ومجلس الإنماء والإعمار... هؤلاء عيّنهم مجلس الوزراء

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:11
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عيّن مجلس الوزراء أحمد عويدات مديراً عاماً لهيئة "أوجيرو".
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كما عيّن مجلس الوزراء غسان خيرالله أميناً عاماً لمجلس الإنماء والإعمار، ويوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس وزياد نصر مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.
 
 
وعيّن المجلس كلاً من حسام عيتاني وجورجيو كلاس وفراس أبو دياب أعضاء غير متفرغين في مجلس الإنماء والإعمار.
 
 
 
 
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