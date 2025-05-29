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لبنان

بري عرض مع بيدرسون وبلاسخارت للمستجدات في لبنان والمنطقة

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:25
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 استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المبعوث الخاص للامم المتحدة الى سوريا غير بيدرسون، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في لبنان جينين بلاسخارت.
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وخلال اللقاء، تم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.
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