بري عرض مع بيدرسون وبلاسخارت للمستجدات في لبنان والمنطقة

استقبل في مقر الرئاسة الثانية في ، للامم المتحدة الى ، في حضور المنسقة الخاصة للامم المتحدة في .

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وخلال اللقاء، تم البحث في تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية.