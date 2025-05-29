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لبنان

جورج الهبر ينسحب من انتخابات الأطباء

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:27
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أعلن الدكتور جورج الهبر المرشح لمركز نقيب الأطباء، وأعضاء لائحة "نحو الأفضل"في بيان انه" بعد أشهر من العمل الجاد والسعي لتقديم مشروع نقابي مستقل يضع مصلحة الأطباء فوق كل اعتبار، الانسحاب من المنافسة الانتخابية لنقابة الأطباء في بيروت، المقررة في 1 حزيران 2025".
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وأضاف البيان: "لقد أثبتت التجربة أن الاصطفافات السياسية لا تزال تتحكم بجميع مفاصل النقابة ، مما يتطلب توحيد الصفوف في مواجهة لائحة الاحزاب. الا أن محاولات توحيد القوى المستقلة والمعارضة، رغم كل الجهود، لم تثمر عن تشكيل لائحة موحدة لخوض الاستحقاق بوجه لائحة الأحزاب. هذا الواقع أظهر بوضوح أن الظروف غير ناضجة بعد لإحداث تغيير حقيقي يعيد للنقابة دورها الطبيعي كمرجعية مهنية مستقلة".

وتابع البيان: "إن قرارنا بالانسحاب يأتي انسجامًا مع قناعتنا بأن العمل النقابي لا يكون فقط في صناديق الاقتراع، بل في الموقف والنهج. ونأمل أن يشكل هذا الانسحاب دعوة صريحة لتوحيد الجهود مستقبلًا وبناء بديل نقابي فعلي، يعبّر عن تطلعات الجسم الطبي بعيدًا عن الحسابات الضيقة".

 
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