23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جورج الهبر ينسحب من انتخابات الأطباء
Lebanon 24
29-05-2025
|
08:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الدكتور
جورج الهبر
المرشح لمركز نقيب الأطباء، وأعضاء لائحة "نحو الأفضل"في بيان انه" بعد أشهر من العمل الجاد والسعي لتقديم مشروع نقابي مستقل يضع مصلحة الأطباء فوق كل اعتبار، الانسحاب من المنافسة
الانتخابية
لنقابة الأطباء في
بيروت
، المقررة في 1 حزيران 2025".
Advertisement
وأضاف البيان: "لقد أثبتت التجربة أن الاصطفافات السياسية لا تزال تتحكم بجميع مفاصل النقابة ، مما يتطلب توحيد الصفوف في مواجهة لائحة الاحزاب. الا أن محاولات توحيد القوى المستقلة والمعارضة، رغم كل الجهود، لم تثمر عن تشكيل لائحة موحدة لخوض الاستحقاق بوجه لائحة الأحزاب. هذا الواقع أظهر بوضوح أن الظروف غير ناضجة بعد لإحداث تغيير حقيقي يعيد للنقابة دورها الطبيعي كمرجعية مهنية مستقلة".
وتابع البيان: "إن قرارنا بالانسحاب يأتي انسجامًا مع قناعتنا بأن العمل النقابي لا يكون فقط في صناديق الاقتراع، بل في الموقف والنهج. ونأمل أن يشكل هذا الانسحاب دعوة صريحة لتوحيد الجهود مستقبلًا وبناء بديل نقابي فعلي، يعبّر عن تطلعات الجسم الطبي بعيدًا عن الحسابات الضيقة".
مواضيع ذات صلة
"تيار المستقبل" هنأ "لائحة العمل النقابي فوزها في انتخابات نقابة أطباء الشمال
Lebanon 24
"تيار المستقبل" هنأ "لائحة العمل النقابي فوزها في انتخابات نقابة أطباء الشمال
29/05/2025 19:29:42
29/05/2025 19:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انسحاب "المستقبل" من الانتخابات البلدية يعرقل اللائحة الائتلافيّة
Lebanon 24
انسحاب "المستقبل" من الانتخابات البلدية يعرقل اللائحة الائتلافيّة
29/05/2025 19:29:42
29/05/2025 19:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب جورج الخوري رئيسا لبلدية الرميلة
Lebanon 24
انتخاب جورج الخوري رئيسا لبلدية الرميلة
29/05/2025 19:29:42
29/05/2025 19:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب ينسحب من جلسة مجلس النواب.. ما السبب؟
Lebanon 24
نائب ينسحب من جلسة مجلس النواب.. ما السبب؟
29/05/2025 19:29:42
29/05/2025 19:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مساءً... ماذا تشهد مباني الضاحية؟
Lebanon 24
مساءً... ماذا تشهد مباني الضاحية؟
12:18 | 2025-05-29
29/05/2025 12:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على كفركلا.. ماذا أعلنت الصحة؟
Lebanon 24
بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على كفركلا.. ماذا أعلنت الصحة؟
11:59 | 2025-05-29
29/05/2025 11:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران ابراهيم عرض الاوضاع مع الرئيس الجديد لمخابرات الجيش في البقاع
Lebanon 24
المطران ابراهيم عرض الاوضاع مع الرئيس الجديد لمخابرات الجيش في البقاع
11:45 | 2025-05-29
29/05/2025 11:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في الدورة.. عصابة سرقة سيّارات في قبضة مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة
Lebanon 24
في الدورة.. عصابة سرقة سيّارات في قبضة مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة
11:43 | 2025-05-29
29/05/2025 11:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... جنبلاط يستذكر جان عبيد
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... جنبلاط يستذكر جان عبيد
11:42 | 2025-05-29
29/05/2025 11:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
Lebanon 24
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
06:12 | 2025-05-29
29/05/2025 06:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أجهشت بالبكاء على زوجها الراحل... فنانة شهيرة تتحدث عن أولادها وهذا ما تمنته
Lebanon 24
أجهشت بالبكاء على زوجها الراحل... فنانة شهيرة تتحدث عن أولادها وهذا ما تمنته
12:30 | 2025-05-28
28/05/2025 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل شهير يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم (صورة)
Lebanon 24
ممثل شهير يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم (صورة)
13:59 | 2025-05-28
28/05/2025 01:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
07:42 | 2025-05-29
29/05/2025 07:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
01:29 | 2025-05-29
29/05/2025 01:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:18 | 2025-05-29
مساءً... ماذا تشهد مباني الضاحية؟
11:59 | 2025-05-29
بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على كفركلا.. ماذا أعلنت الصحة؟
11:45 | 2025-05-29
المطران ابراهيم عرض الاوضاع مع الرئيس الجديد لمخابرات الجيش في البقاع
11:43 | 2025-05-29
في الدورة.. عصابة سرقة سيّارات في قبضة مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة
11:42 | 2025-05-29
بكلمات مؤثرة... جنبلاط يستذكر جان عبيد
11:41 | 2025-05-29
وزير الاقتصاد في ورشة عمل ناقشت تفعيل قانون المنافسة
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
29/05/2025 19:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
29/05/2025 19:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
29/05/2025 19:29:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24