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لبنان

بهية الحريري: صيدا أنجزت انتخاباتها بنجاح

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:32
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استقبلت رئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارة مجدليون فريق العمل الميداني للجان الأحياء التابعة للمؤسسة في صيدا، يرافقهم مسؤولو اللجان، بحضور مستشار السيدة الحريري لشؤون صيدا والجوار أمين الحريري، ومستشارها للشؤون الهندسية المهندس مازن صباغ، وعبد اللطيف الترياقي، إضافة إلى رئيس لائحة "سوا لصيدا" المهندس مصطفى حجازي وأعضاء اللائحة الـ21.
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وفي كلمة لها خلال اللقاء، تناولت الحريري نتائج الانتخابات البلدية في صيدا، معتبرة أن "التنوع الذي أفرزته الانتخابات عبر ثلاث لوائح هو دليل عافية". وقالت: "نبارك لصيدا إنجاز انتخاباتها البلدية، ونبارك لكل من اختارته المدينة. أما الذين لم يحالفهم الحظ بالوصول، فمكانهم محفوظ، ولكل من يرغب بخدمة المدينة دورٌ في المستقبل".

وأضافت: "قمتم بعمل جبار في وقت قصير، وصيدا بدورها قدمت نموذجاً ديمقراطياً مميزاً، وكانت أمنياً على قدر كبير من المسؤولية". وختمت بالقول: "نريد لصيدا أن تنطلق كما تحلمون بها: مدينة رمضانية لا ينافسها أحد، وسياحية، واستشفائية، وتعليمية. ويمكننا أن نعمل معاً على تحقيق الكثير من الأفكار في هذا الاتجاه".
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