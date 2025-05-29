بهية الحريري: صيدا أنجزت انتخاباتها بنجاح

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استقبلت رئيسة في فريق العمل الميداني للجان الأحياء التابعة للمؤسسة في ، يرافقهم مسؤولو اللجان، بحضور مستشار السيدة لشؤون صيدا والجوار ، ومستشارها للشؤون الهندسية المهندس ، وعبد الترياقي، إضافة إلى رئيس لائحة "سوا لصيدا" المهندس وأعضاء اللائحة الـ21.وفي كلمة لها خلال اللقاء، تناولت الحريري نتائج في صيدا، معتبرة أن "التنوع الذي أفرزته الانتخابات عبر ثلاث لوائح هو دليل عافية". وقالت: "نبارك لصيدا إنجاز انتخاباتها البلدية، ونبارك لكل من اختارته المدينة. أما الذين لم يحالفهم الحظ بالوصول، فمكانهم محفوظ، ولكل من يرغب بخدمة المدينة دورٌ في ".وأضافت: "قمتم بعمل جبار في وقت قصير، وصيدا بدورها قدمت نموذجاً ديمقراطياً مميزاً، وكانت أمنياً على قدر كبير من المسؤولية". وختمت بالقول: "نريد لصيدا أن تنطلق كما تحلمون بها: مدينة رمضانية لا ينافسها أحد، وسياحية، واستشفائية، وتعليمية. ويمكننا أن نعمل معاً على تحقيق الكثير من الأفكار في هذا الاتجاه".