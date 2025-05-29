أدرعي: استهدفنا عنصراً في "حزب الله"... وهذا ما حاول القيام به

زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "طائرة لسلاح الجوّ هاجمت في منطقة جبل شقيف أحد عناصر " " في ".

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وادعى أنّ "العنصر حاول إعمار موقع استُخدم لإدارة النيران والدفاع في "حزب الله".



