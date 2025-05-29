تنفيذًا لتوجيهات الوزير الحجار... الدفاع المدني يفحص حبوب مرفأ بيروت

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صدر عن والعلاقات العامة في البيان الآتي:"تنفيذاً لتوجيهات معالي والبلديات ، وبإشراف للدفاع المدني بالتكليف العميد ، قامت مجموعة من فرقة الاستجابة لحوادث (CBRN) والوحدة الفنية التابعتين للمديرية العامة للدفاع المدني بأعمال المسح وتحليل الحبوب في حرم إهراءات مرفأ بناءً لتوجيه طلب من . حيث أخذت العينات من ثلاثة مواقع مختلفة من إهراءات القمح في مرفأ بيروت ونقلت إلى المختبرات المتخصصة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة عليها وتحليلها".و اكدت للدفاع المدني "إلتزامها الثابت بواجبها الإنساني والوطني حفاظاً على مقتضيات السلامة العامة".