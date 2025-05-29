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لبنان

تنفيذًا لتوجيهات الوزير الحجار... الدفاع المدني يفحص حبوب مرفأ بيروت

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:34
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صدر عن دائرة الإعلام والعلاقات العامة في المديرية العامة للدفاع المدني البيان الآتي: 
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"تنفيذاً لتوجيهات معالي وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وبإشراف المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، قامت مجموعة من فرقة الاستجابة لحوادث المواد الخطرة (CBRN) والوحدة الفنية التابعتين للمديرية العامة للدفاع المدني بأعمال المسح وتحليل الحبوب في حرم إهراءات مرفأ بيروت بناءً لتوجيه طلب من المجلس الوطني للبحوث العلمية. حيث أخذت العينات من ثلاثة مواقع مختلفة من إهراءات القمح في مرفأ بيروت ونقلت إلى المختبرات المتخصصة لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة عليها وتحليلها".

و اكدت المديرية العامة للدفاع المدني "إلتزامها الثابت بواجبها الإنساني والوطني حفاظاً على مقتضيات السلامة العامة".
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