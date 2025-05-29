بشأن التعيينات والمنح الماليّة للعسكريين... إليكم قرارات مجلس الوزراء

عيّن في جلسته التي عُقِدَت في ، معراوي مديراً عاماً لوزارة المالية بالأصالة.

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كما عيّن مجلس الوزراء أحمد عويدات مديراً عاماً لهيئة "أوجيرو".

وعيّن المجلس الوزراء غسان خيرالله أميناً عاماً لمجلس الإنماء والإعمار، ويوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس، وزياد نصر مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.



كما عيّن حسام وجورجيو كلاس وفراس أبو دياب أعضاء غير متفرغين في مجلس الإنماء والإعمار.

ووافق مجلس الوزراء على البند المُتعلّق بالمنح المالية للعسكريين والتي تبلع 14 مليوناً لمن هم في الخدمة، و12 مليوناً للمتقاعدين على أن يبدأ العمل به في أول .

مرقص

وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ "رئيس الجمهوريّة عون قال إنّنا أتممنا استحقاقًا دستوريًا في إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية رغم أنّ البعض راهن على عدم إجرائها وحاول عرقلتها".

وأضاف مرقص أنّ " أكّد أنّ أبناء الجنوب اقترعوا على الرغم من استمرار الانتهاكات والخطر القائم".

وتابع أنّ "الرئيس عون شدّد على أنّ على موعد مع موسم سياحي واعد أن يعود السياح العرب وخصوصًا السعوديين والقطريين والإماراتيين وعلى كل وزارة أن تعمل لإنجاح هذا الموسم".

وأشار مرقص إلى أنّ "الرئيسين عون وسلام تمنيا على الوزراء عدم تسريب أي معلومات قبل انتهاء مداولات مجلس الوزراء".

وكشف "عن الموافقة على إنجاز تدريب المراقبين الجويين وأعمال صيانة للأجهزة ونقل دبلوماسيين من الخارج إلى الإدارة المركزية تمهيدًا لإعادة النظر في توظيفهم، و الموافقة على تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وتوسيع دائرة المستفيدين من برنامج "أمان".