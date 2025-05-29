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لبنان
بشأن التعيينات والمنح الماليّة للعسكريين... إليكم قرارات مجلس الوزراء
Lebanon 24
29-05-2025
|
08:34
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عيّن
مجلس الوزراء
في جلسته التي عُقِدَت في
قصر بعبدا
،
جورج
معراوي مديراً عاماً لوزارة المالية بالأصالة.
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كما عيّن مجلس الوزراء أحمد عويدات مديراً عاماً لهيئة "أوجيرو".
وعيّن المجلس الوزراء غسان خيرالله أميناً عاماً لمجلس الإنماء والإعمار، ويوسف كرم وإبراهيم شحرور نائبين للرئيس، وزياد نصر مفوّض الحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.
كما عيّن حسام
عيتاني
وجورجيو كلاس وفراس أبو دياب أعضاء غير متفرغين في مجلس الإنماء والإعمار.
ووافق مجلس الوزراء على البند المُتعلّق بالمنح المالية للعسكريين والتي تبلع 14 مليوناً لمن هم في الخدمة، و12 مليوناً للمتقاعدين على أن يبدأ العمل به في أول
تموز
.
مرقص
وأعلن وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء، أنّ "رئيس الجمهوريّة عون قال إنّنا أتممنا استحقاقًا دستوريًا في إنجاز الانتخابات البلدية والاختيارية رغم أنّ البعض راهن على عدم إجرائها وحاول عرقلتها".
وأضاف مرقص أنّ "
الرئيس عون
أكّد أنّ أبناء الجنوب اقترعوا على الرغم من استمرار الانتهاكات
الإسرائيلية
والخطر القائم".
وتابع أنّ "الرئيس عون شدّد على أنّ
لبنان
على موعد مع موسم سياحي واعد
على أمل
أن يعود السياح العرب وخصوصًا السعوديين والقطريين والإماراتيين وعلى كل وزارة أن تعمل لإنجاح هذا الموسم".
وأشار مرقص إلى أنّ "الرئيسين عون وسلام تمنيا على الوزراء عدم تسريب أي معلومات قبل انتهاء مداولات مجلس الوزراء".
وكشف "عن الموافقة على إنجاز تدريب المراقبين الجويين وأعمال صيانة للأجهزة ونقل دبلوماسيين من الخارج إلى الإدارة المركزية تمهيدًا لإعادة النظر في توظيفهم، و
الموافقة على تعديل النظام المالي للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات وتوسيع دائرة المستفيدين من برنامج "أمان".
منسى
وأمل
وزير الدفاع
الوطني اللواء ميشال منسى، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، "أن يشكل ما تحقق اليوم انطلاقة لمسار نهوض فعلي برواتب العسكريين، مؤكدا أنه "يتابع عن كثب موضوع المساعدات المالية لكافة العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين، بالتنسيق مع جميع المعنيين وعلى رأسهم السيد رئيس الجمهورية، السيد
رئيس مجلس الوزراء
، والزميلين وزيري الداخلية والبلديات والمالية.
وقال منسى: "نتطلع إلى مساعدات إضافية عند تحسن الوضع الاقتصادي وهو قريب، وذلك بما يتناسب مع حجم التضحيات التي يبذلها العسكريون، والتي قدّمها المتقاعدون على حدّ سواء. ونأمل أن يشكل ما تحقق اليوم في جلسة مجلس الوزراء انطلاقة لمسار نهوض فعلي برواتب العسكريين كافة، بعد معاناة دامت لسنوات نتيجة الأزمة الاقتصادية الخانقة".
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