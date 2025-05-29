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لبنان

انتخاب حجازي رئيساً لبلدية صيدا وعكرا نائباً له

Lebanon 24
29-05-2025 | 08:53
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انتُخِبَ المهندس مصطفى حجازي رئيساً لبلديّة صيدا، والدكتور أحمد عكرا نائباً له، بحضور محافظ الجنوب منصور ضو.
 
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