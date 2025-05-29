Advertisement

لبنان

ناصر الدين: 56 سريرًا جديدًا لخدمة الأطفال والأمهات في الكرنتينا

Lebanon 24
29-05-2025 | 06:45
A-
A+
Doc-P-1367599-638841318204148338.png
Doc-P-1367599-638841318204148338.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتتح وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين قسم الأم والطفل في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي – الكرنتينا، وأُطلق عليه اسم الدكتور الراحل روبير صاصي، تكريماً لمسيرته الطبية والإنسانية، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لوفاته.
Advertisement

شارك في حفل الافتتاح عدد من الشخصيات، أبرزهم: السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو، ممثل السفير السعودي راجح العتيبي، النائبان غسان حاصباني وإدغار طرابلسي، الوزيرة السابقة ليلى الصلح، محافظ بيروت القاضي مروان عبود، ممثل مركز الملك سلمان عبد الرحمن القريشي، ممثلة الوكالة الفرنسية للتنمية آن إيسامبرت، ورئيس بلدية بيروت إبراهيم زيدان، إضافة إلى وفود من المنظمات الدولية، والهيئات الصحية والطبية.

رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور ميشال مطر وصف المناسبة بأنها "يوم وفاء للدكتور روبير صاصي"، في حين أكدت مديرة المستشفى كارين صقر أن قسم الأم والطفل يشكّل علامة مضيئة في تاريخ المستشفى، خصوصاً بعد الأضرار التي لحقت به نتيجة انفجار مرفأ بيروت، مشيرة إلى أن إعادة البناء تمت بفضل التعاون بين وزارة الصحة والداعمين الدوليين، وعلى رأسهم السعودية وفرنسا، إلى جانب اليونيسف والوكالة الفرنسية للتنمية وجمعية "أسامي".

بدوره، شدد السفير الفرنسي ماغرو على أهمية دعم النظام الصحي اللبناني في ظل الأزمات المتتالية، مشيدًا بالمستشفى الذي أثبت قدرته على الصمود وتقديم الرعاية، لا سيما للنازحين. وأكد استمرار فرنسا في دعم القطاع الصحي عبر مشاريع مستدامة، منوهًا بالشراكة مع المملكة العربية السعودية.

أما وزير الصحة اعتبر افتتاح قسم الأم والطفل "إنجازًا نوعيًا" يرسّخ التزام الوزارة بتطوير القطاع العام الصحي. وأوضح أن المستشفى عالج منذ إعادة افتتاحه عام 2015 حوالي 13,800 طفل، مقارنة بـ700 طفل سنويًا في السابق. أما في السنة الماضية، فقد استقبل حوالي 1,300 طفل، بفضل جهود الوزارة والداعمين.

وكشف ناصر الدين عن تجهيز القسم الجديد بـ: 14 سريرًا للعناية الفائقة لحديثي الولادة، 5 أسرة للعناية الفائقة للأطفال، 13 سريرًا للتوليد، و24 سريرًا لعلاج الأطفال.

وأكد أن هذا التوسع يعكس الرؤية في توفير رعاية متخصصة وشاملة للأمهات والأطفال، مشيدًا بدور السعودية وفرنسا، إلى جانب الاتحاد الأوروبي، اليونيسف، منظمة الصحة العالمية، عائلة بطرس، ودولة قطر التي تبني حاليًا مبنى جديدًا مجاورًا.
مواضيع ذات صلة
ناصر الدين: صحة اللبنانيين مسؤولية جماعية ونريد بيئة غذائية أكثر أماناً
lebanon 24
29/05/2025 19:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ناصر الدين: صحة الأمهات وحديثي الولادة عامل حاسم في التنمية الوطنية
lebanon 24
29/05/2025 19:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي للتلفزيون العربي: مشكلات صحية عدة ستصيب الأطفال نتيجة عدم حصول أمهاتهم على مواد غذائية أساسية
lebanon 24
29/05/2025 19:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس قسم الأطفال في مجمع ناصر الطبي للتلفزيون العربي: وضع الأطفال في قطاع غزة كارثي وجيل كامل يجري استهدافه
lebanon 24
29/05/2025 19:30:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:18 | 2025-05-29
11:59 | 2025-05-29
11:45 | 2025-05-29
11:43 | 2025-05-29
11:42 | 2025-05-29
11:41 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24