رئيس بلدية النبطية الفوقا: استشهاد عطوي نتيجة خرق جديد للقرار 1701

استنكر رئيس بلدية المحامي زين ، استهداف العدو للمدنيين في .

Advertisement

وقال في بيان: "مرة جديدة يمعن العدو الاسرائيلي بشكل صارخ، في خرق وقف اطلاق النار والقرار ١٧٠١ مستهدفا بلدتنا وأحيائها، وهذه المرة كان الاستهداف لمنشأة مدنية تابعة للبلدية حيث توجد البئر الارتوازية التي تغذي عدة أحياء بمياه الشفه، وذلك أثناء تواجد الموظف البلدي خلال دوامه الرسمي على البئر لتشغيلها وضخ المياه الى المنازل والاحياء السكنية، ما أدى الى ارتقائه شهيدا في سبيل خدمة بلدته وأهلها وتوفير المياه لعائلات البلدة وسكانها".



أضاف: "إننا ومن موقعنا الرسمي، نستنكر بأشد العبارات هذا الاعتداء السافر على المدنيين والمنشآت المدنية وعلى مؤسسة رسمية من مؤسسات ومنعها من أداء واجبها وتأمين الخدمات للناس والمدنيين، ونطالب كل المعنيين والمتابعين من جهات محلية ودولية بمتابعة الموضوع ووضع حد لهذه الخروقات المتكررة وغير المقبولة أبدا".



وختم: " لشهيد الخدمة والواجب الوطني المتفاني والمخلص محمود ، والمجد للبنان وجنوبه الابي الصامد".