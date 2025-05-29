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لبنان

اجتماع في دارة السفير المصري: استعادة ثقة الخارج مشروطة بالإجراءات الفورية

Lebanon 24
29-05-2025 | 09:22
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علمت الـLBCI أن بعثة صندوق النقد الدولي عقدت اجتماعًا اليوم مع سفراء عدد من الدول المانحة والداعمة للبنان، وذلك في دارة السفير المصري في بيروت. وتركّز اللقاء على التحديات التي تعيق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والإجراءات العاجلة التي يتوجب على الحكومة اتخاذها لاستعادة ثقة المجتمع الدولي والمؤسسات المالية، في ظل ضيق الوقت المتاح أمام لبنان للتحرك.
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