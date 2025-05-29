اجتماع في دارة السفير المصري: استعادة ثقة الخارج مشروطة بالإجراءات الفورية

علمت الـLBCI أن بعثة عقدت اجتماعًا اليوم مع سفراء عدد من الدول المانحة والداعمة للبنان، وذلك في في . وتركّز اللقاء على التحديات التي تعيق تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والإجراءات العاجلة التي يتوجب على الحكومة اتخاذها لاستعادة ثقة والمؤسسات المالية، في ظل ضيق الوقت المتاح أمام للتحرك.

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