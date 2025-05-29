المعهد الفني الأنطوني استقبل عقيلة قائد الجيش: إشادة بالتفوق والإبداع اللبناني

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زارت السيدة جانيت هيكل، عقيلة ، الأنطوني في ، حيث كان في استقبالها في الرهبانية الأنطونية ، والأب المدبر إبراهيم بوراجل، ومدير المعهد الأب ، إلى جانب أعضاء والتعليمية، ورئيسة لجنة مكتب راعوية المرأة في السيدة سينتيا الغريب.وجالت هيكل على وورش العمل، متفقدة مجالات الكتابة الأيقونية البيزنطية، (الموزاييك)، الرزين، والمشعل الكنسي.ورحب الأب شربل بالضيفة، مشيدًا بحضورها ومثمّنًا دعمها للقطاع الفني، مؤكدًا أن المعهد يشكّل ملتقى لتنمية المهارات والحرف التي طالما تميّز بها اللبنانيون رغم التحديات.، نوّه الأب بمكانة الجيش، مثنيًا على الجهود التي يبذلها القائد هيكل في ظل الظروف الراهنة، ومعبّرًا عن امتنانه لهذه الزيارة.بدورها، شكرت السيدة هيكل الرهبانية الأنطونية وإدارة المعهد على حفاوة الاستقبال، مشيدة بالرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المعهد في والخارج.وفي ختام الزيارة، قدّم الأب عازار والأب بوعبود للسيدة هيكل أيقونة "والدة الإله" عربون محبة وتقدير.