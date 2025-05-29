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لبنان

المعهد الفني الأنطوني استقبل عقيلة قائد الجيش: إشادة بالتفوق والإبداع اللبناني

Lebanon 24
29-05-2025 | 09:47
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زارت السيدة جانيت هيكل، عقيلة قائد الجيش رودولف هيكل، المعهد الفني الأنطوني في الدكوانة، حيث كان في استقبالها النائب العام في الرهبانية الأنطونية الأب بطرس عازار، والأب المدبر إبراهيم بوراجل، ومدير المعهد الأب شربل بوعبود، إلى جانب أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية، ورئيسة لجنة مكتب راعوية المرأة في بطريركية الروم الكاثوليك السيدة سينتيا الغريب.
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وجالت هيكل على أقسام المعهد وورش العمل، متفقدة مجالات الكتابة الأيقونية البيزنطية، الفسيفساء (الموزاييك)، الرزين، والمشعل الكنسي.

ورحب الأب شربل بوعبود بالضيفة، مشيدًا بحضورها ومثمّنًا دعمها للقطاع الفني، مؤكدًا أن المعهد يشكّل ملتقى لتنمية المهارات والحرف التي طالما تميّز بها اللبنانيون رغم التحديات.

من جهته، نوّه الأب عازار بمكانة الجيش، مثنيًا على الجهود التي يبذلها القائد هيكل في ظل الظروف الراهنة، ومعبّرًا عن امتنانه لهذه الزيارة.

بدورها، شكرت السيدة هيكل الرهبانية الأنطونية وإدارة المعهد على حفاوة الاستقبال، مشيدة بالرسالة الثقافية والفنية التي يحملها المعهد في لبنان والخارج.

وفي ختام الزيارة، قدّم الأب عازار والأب بوعبود للسيدة هيكل أيقونة "والدة الإله" عربون محبة وتقدير.
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