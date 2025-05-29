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لبنان

سلام استقبل المدير العالمي لترخيص وتطوير "ستارلينك"... والتقى السفير الفرنسيّ وصفير

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:13
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استقبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام المدير العالمي لترخيص وتطوير "ستارلينك" سام ترونر، في حضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون.
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وتناول البحث مسار المشاورات التي تجريها الشركة مع وزارة الاتصالات اللبنانية من اجل ضم لبنان الى شبكة الدول الـ136 التي تتوافر فيها هذه الخدمة.
 
 
 
السفير الفرنسي 

والتقى رئيس الحكومة السفير الفرنسي في لبنان هيرفيه ماغرو وتم البحث في العلاقات الثنائية والتطورات المحلية والإقليمية.
 
 

صفير

وكان الرئيس سلام استقبل رئيس جمعية المصارف سليم صفير وجرى عرض لاوضاع القطاع المصرفي.
 
 
 
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