سلام استقبل المدير العالمي لترخيص وتطوير "ستارلينك"... والتقى السفير الفرنسيّ وصفير

استقبل الدكتور المدير العالمي لترخيص وتطوير "ستارلينك" سام ترونر، في حضور السفيرة الأميركية في .

وتناول البحث مسار المشاورات التي تجريها الشركة مع من اجل ضم لبنان الى شبكة الدول الـ136 التي تتوافر فيها هذه الخدمة.