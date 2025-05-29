الريجي تشيد بتعاون الجيش في مكافحة التجارة غير المشروعة بالتبغ

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زار حصر التبغ والتنباك " " مديرها العام سقلاوي اليوم، العماد في مكتبه في اليرزة.وأفادت "الريجي" في بيان "أن سقلاوي شكر لهيكل دور الجيش في دعم جهود الإدارة لمكافحة التهريب والتزوير والتجارة غير المشروعة بالمنتجات التبغية".