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لبنان

الريجي تشيد بتعاون الجيش في مكافحة التجارة غير المشروعة بالتبغ

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:30
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 زار رئيس إدارة حصر التبغ والتنباك "الريجي" مديرها العام المهندس ناصيف سقلاوي اليوم، قائد الجيش العماد رودولف هيكل في مكتبه في اليرزة.
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وأفادت "الريجي" في بيان "أن سقلاوي شكر لهيكل دور الجيش في دعم جهود الإدارة لمكافحة التهريب والتزوير والتجارة غير المشروعة بالمنتجات التبغية".
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