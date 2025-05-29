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لبنان

كم بلغت نسبة النساء الفائزات في الانتخابات البلدية والاختيارية؟ (صورة)

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:48
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نشرت وزارة الداخلية والبلديات عبر منصة "أكس" جدولًا يُظهر نسب السيدات الفائزات في الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 2025، وجاءت الأرقام على النحو التالي:
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المجالس الاختيارية سجّلت أعلى نسبة فوز للنساء، وبلغت 16.40%.

المجالس البلدية حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 10.37%.

أما في منصب المختار، فكان التمثيل النسائي الأدنى، بنسبة لم تتجاوز 2.42%.
 
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