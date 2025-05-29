كم بلغت نسبة النساء الفائزات في الانتخابات البلدية والاختيارية؟ (صورة)

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نشرت والبلديات عبر منصة "أكس" جدولًا يُظهر نسب السيدات الفائزات في والاختيارية لعام 2025، وجاءت الأرقام على النحو التالي:المجالس الاختيارية سجّلت أعلى نسبة فوز للنساء، وبلغت 16.40%.حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 10.37%.أما في منصب المختار، فكان التمثيل النسائي الأدنى، بنسبة لم تتجاوز 2.42%.