23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
23
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
19
o
زحلة
20
o
بعلبك
18
o
بشري
22
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كم بلغت نسبة النساء الفائزات في الانتخابات البلدية والاختيارية؟ (صورة)
Lebanon 24
29-05-2025
|
10:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
وزارة الداخلية
والبلديات عبر منصة "أكس" جدولًا يُظهر نسب السيدات الفائزات في
الانتخابات البلدية
والاختيارية لعام 2025، وجاءت الأرقام على النحو التالي:
Advertisement
المجالس الاختيارية سجّلت أعلى نسبة فوز للنساء، وبلغت 16.40%.
المجالس البلدية
حلّت في المرتبة الثانية بنسبة 10.37%.
أما في منصب المختار، فكان التمثيل النسائي الأدنى، بنسبة لم تتجاوز 2.42%.
مواضيع ذات صلة
رسمياً.. كم بلغت نسبة الإقتراع بالانتخابات البلدية في جبل لبنان؟
Lebanon 24
رسمياً.. كم بلغت نسبة الإقتراع بالانتخابات البلدية في جبل لبنان؟
29/05/2025 19:31:56
29/05/2025 19:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: هجرة الشباب قلص نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية والاختيارية بينما في الانتخابات النيابية يمكن للمغترب الانتخاب في الخارج بحكم القانون
Lebanon 24
سلام: هجرة الشباب قلص نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية والاختيارية بينما في الانتخابات النيابية يمكن للمغترب الانتخاب في الخارج بحكم القانون
29/05/2025 19:31:56
29/05/2025 19:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
جعجع: الانتخابات البلدية والاختيارية انمائية وسياسية معاً وتمثيل المرأة اولوية
Lebanon 24
جعجع: الانتخابات البلدية والاختيارية انمائية وسياسية معاً وتمثيل المرأة اولوية
29/05/2025 19:31:56
29/05/2025 19:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون من مقر قوى الأمن الداخلي: لا بد لنا أن نثني على أداء القوى الأمنية ونتمنى أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة اليوم والانتخابات البلدية والاختيارية هي إنمائية وليست سياسية
Lebanon 24
رئيس الجمهورية جوزاف عون من مقر قوى الأمن الداخلي: لا بد لنا أن نثني على أداء القوى الأمنية ونتمنى أن تكون نسبة الاقتراع مرتفعة اليوم والانتخابات البلدية والاختيارية هي إنمائية وليست سياسية
29/05/2025 19:31:56
29/05/2025 19:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
مساءً... ماذا تشهد مباني الضاحية؟
Lebanon 24
مساءً... ماذا تشهد مباني الضاحية؟
12:18 | 2025-05-29
29/05/2025 12:18:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على كفركلا.. ماذا أعلنت الصحة؟
Lebanon 24
بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على كفركلا.. ماذا أعلنت الصحة؟
11:59 | 2025-05-29
29/05/2025 11:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران ابراهيم عرض الاوضاع مع الرئيس الجديد لمخابرات الجيش في البقاع
Lebanon 24
المطران ابراهيم عرض الاوضاع مع الرئيس الجديد لمخابرات الجيش في البقاع
11:45 | 2025-05-29
29/05/2025 11:45:06
Lebanon 24
Lebanon 24
في الدورة.. عصابة سرقة سيّارات في قبضة مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة
Lebanon 24
في الدورة.. عصابة سرقة سيّارات في قبضة مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة
11:43 | 2025-05-29
29/05/2025 11:43:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... جنبلاط يستذكر جان عبيد
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... جنبلاط يستذكر جان عبيد
11:42 | 2025-05-29
29/05/2025 11:42:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
Lebanon 24
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
06:12 | 2025-05-29
29/05/2025 06:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل شهير يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم (صورة)
Lebanon 24
ممثل شهير يُرزق بمولودته الثانية ويطلق عليها هذا الاسم (صورة)
13:59 | 2025-05-28
28/05/2025 01:59:31
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
07:42 | 2025-05-29
29/05/2025 07:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
01:29 | 2025-05-29
29/05/2025 01:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
05:35 | 2025-05-29
29/05/2025 05:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
12:18 | 2025-05-29
مساءً... ماذا تشهد مباني الضاحية؟
11:59 | 2025-05-29
بعد إطلاق الجيش الإسرائيلي النار على كفركلا.. ماذا أعلنت الصحة؟
11:45 | 2025-05-29
المطران ابراهيم عرض الاوضاع مع الرئيس الجديد لمخابرات الجيش في البقاع
11:43 | 2025-05-29
في الدورة.. عصابة سرقة سيّارات في قبضة مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة
11:42 | 2025-05-29
بكلمات مؤثرة... جنبلاط يستذكر جان عبيد
11:41 | 2025-05-29
وزير الاقتصاد في ورشة عمل ناقشت تفعيل قانون المنافسة
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
29/05/2025 19:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
29/05/2025 19:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
29/05/2025 19:31:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24