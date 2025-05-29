وزير الاتصالات اجتمع مع مسؤول "ستارلينك".. هذا ما تمّ بحثه

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اجتمع وزير الاتصالات في مكتبه بالوزارة مع المدير العالمي لترخيص خدمات شركة Starlink وتطويرها سام تورير SAM TURER، وذلك ، في إطار استكمال الجهود المبذولة لانضمام إلى شبكة الدول التي تتوافر فيها خدمات "ستارلينك"، في إطار استكمال الجهود المبذولة لانضمام لبنان إلى شبكة الدول التي تتوافر فيها خدمات "ستارلينك".وبحث الحاج في "سبل إيجاد أفضل الطرق لإشراك لبنان في خدمة "ستارلينك" والاستفادة من الميزات التي توفّرها للشركات العاملة في لبنان، وفي الوقت نفسه مراعاة جميع ، بهدف جعل لبنان مركزا آمنا من حيث توافر الاتّصالات، ممّا يسهم في استقطاب ويعزز فرص الاستثمار في لبنان في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية"