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لبنان

وزير الاتصالات اجتمع مع مسؤول "ستارلينك".. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
29-05-2025 | 10:57
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اجتمع وزير الاتصالات شارل الحاج في مكتبه بالوزارة مع المدير العالمي لترخيص خدمات شركة Starlink وتطويرها سام تورير SAM TURER، وذلك ، في إطار استكمال الجهود المبذولة لانضمام لبنان إلى شبكة الدول التي تتوافر فيها خدمات "ستارلينك"، في إطار استكمال الجهود المبذولة لانضمام لبنان إلى شبكة الدول التي تتوافر فيها خدمات "ستارلينك".
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وبحث الحاج في "سبل إيجاد أفضل الطرق لإشراك لبنان في خدمة "ستارلينك" والاستفادة من الميزات التي توفّرها للشركات العاملة في لبنان، وفي الوقت نفسه مراعاة جميع المصالح الوطنية، بهدف جعل لبنان مركزا آمنا من حيث توافر الاتّصالات، ممّا يسهم في استقطاب الشركات العالمية ويعزز فرص الاستثمار في لبنان في جميع القطاعات الاقتصادية والتجارية"
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