Advertisement

لبنان

اللواء رائد عبدالله استقبل وفدًا أميركيًا لبحث التعاون في مكافحة المخدّرات

Lebanon 24
29-05-2025 | 09:55
A-
A+
Doc-P-1367647-638841390011732763.png
Doc-P-1367647-638841390011732763.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 استقبل المدير العام لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبدالله قبل ظهر اليوم، في مكتبه في ثكنة المقر العام، نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون مكتب مكافحة المخدّرات وإنفاذ القانون (INL) السيّدة ماغي ناردي Maggie Nardi، مع وفد من المكتب المذكور، في حضور رئيس فريق تنسيق المساعدات في قوى الأمن الداخلي العميد علي سكينة، في زيارةٍ تمّ في خلالها مناقشة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز الشراكة بين الولايات المتحدة الأميركية وقوى الأمن الداخلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوزير الحجار استقبل وفداً إماراتياً لبحث التعاون وتطوير المشاريع
lebanon 24
29/05/2025 22:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
قائد الجيش استقبل وفدًا كنديًا لبحث سبل التعاون الثنائي
lebanon 24
29/05/2025 22:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبدالله استقبل قائد قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان
lebanon 24
29/05/2025 22:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
اللواء عبدالله استقبل السفيرَين الروسي والقطري
lebanon 24
29/05/2025 22:06:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:50 | 2025-05-29
14:50 | 2025-05-29
14:45 | 2025-05-29
14:00 | 2025-05-29
13:57 | 2025-05-29
13:49 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24