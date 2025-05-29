اللواء رائد عبدالله استقبل وفدًا أميركيًا لبحث التعاون في مكافحة المخدّرات

استقبل لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبدالله قبل ظهر اليوم، في مكتبه في ، نائب الأميركي لشؤون المخدّرات وإنفاذ القانون (INL) السيّدة ماغي ناردي Maggie Nardi، مع وفد من المكتب المذكور، في حضور رئيس فريق تنسيق المساعدات في العميد ، في زيارةٍ تمّ في خلالها مناقشة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز الشراكة بين الأميركية وقوى الأمن الداخلي.

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