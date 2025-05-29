21
o
بيروت
23
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
16
o
زحلة
16
o
بعلبك
16
o
بشري
19
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اللواء رائد عبدالله استقبل وفدًا أميركيًا لبحث التعاون في مكافحة المخدّرات
Lebanon 24
29-05-2025
|
09:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل
المدير العام
لقوى الأمن الدّاخلي اللّواء رائد عبدالله قبل ظهر اليوم، في مكتبه في
ثكنة المقر العام
، نائب
مساعد وزير الخارجية
الأميركي لشؤون
مكتب مكافحة
المخدّرات وإنفاذ القانون (INL) السيّدة ماغي ناردي Maggie Nardi، مع وفد من المكتب المذكور، في حضور رئيس فريق تنسيق المساعدات في
قوى الأمن الداخلي
العميد
علي سكينة
، في زيارةٍ تمّ في خلالها مناقشة مجالات التعاون المشترك بين الجانبين، وتعزيز الشراكة بين
الولايات المتحدة
الأميركية وقوى الأمن الداخلي.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الوزير الحجار استقبل وفداً إماراتياً لبحث التعاون وتطوير المشاريع
Lebanon 24
الوزير الحجار استقبل وفداً إماراتياً لبحث التعاون وتطوير المشاريع
29/05/2025 22:06:15
29/05/2025 22:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل وفدًا كنديًا لبحث سبل التعاون الثنائي
Lebanon 24
قائد الجيش استقبل وفدًا كنديًا لبحث سبل التعاون الثنائي
29/05/2025 22:06:15
29/05/2025 22:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء عبدالله استقبل قائد قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان
Lebanon 24
اللواء عبدالله استقبل قائد قوّة الأمم المتّحدة المؤقتة في لبنان
29/05/2025 22:06:15
29/05/2025 22:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
اللواء عبدالله استقبل السفيرَين الروسي والقطري
Lebanon 24
اللواء عبدالله استقبل السفيرَين الروسي والقطري
29/05/2025 22:06:15
29/05/2025 22:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
ارتفاع غير مسبوق.. إليكم أسعار الأضاحي لهذا العام
Lebanon 24
ارتفاع غير مسبوق.. إليكم أسعار الأضاحي لهذا العام
14:50 | 2025-05-29
29/05/2025 02:50:50
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام: لبنان اضاع الكثير من الفرص والجيش اليوم يواصل سيطرته جنوب الليطاني
Lebanon 24
سلام: لبنان اضاع الكثير من الفرص والجيش اليوم يواصل سيطرته جنوب الليطاني
14:50 | 2025-05-29
29/05/2025 02:50:28
Lebanon 24
Lebanon 24
تقييم شامل لبقايا الإهراءات… البساط: سلامة البيئة أولوية
Lebanon 24
تقييم شامل لبقايا الإهراءات… البساط: سلامة البيئة أولوية
14:45 | 2025-05-29
29/05/2025 02:45:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... من هو أصغر مختار في لبنان؟
Lebanon 24
بالصور... من هو أصغر مختار في لبنان؟
14:00 | 2025-05-29
29/05/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اقرار مجلس الوزراء المساعدات المالية للعسكريين... هذا ما كشفه وزير الدفاع
Lebanon 24
بعد اقرار مجلس الوزراء المساعدات المالية للعسكريين... هذا ما كشفه وزير الدفاع
13:57 | 2025-05-29
29/05/2025 01:57:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
Lebanon 24
بالصورة: نبيلة عواد ترزق بطفلها الأول وتكشف اسمه
06:12 | 2025-05-29
29/05/2025 06:12:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
Lebanon 24
خانها مع ممثلة.. زوجة نجم شهير ترفع دعوى طلاق ضده (صور)
01:29 | 2025-05-29
29/05/2025 01:29:51
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
Lebanon 24
خبر سارّ للعسكريين... إليكم ما أقرّه مجلس الوزراء
07:42 | 2025-05-29
29/05/2025 07:42:18
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
Lebanon 24
ممثلة لبنانيّة: ما ارتحت مع كارين رزق الله وبعتذر من باميلا الكيك
05:35 | 2025-05-29
29/05/2025 05:35:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
Lebanon 24
بالصور... لهذا السبب توقّفت الجلسة الحكوميّة في بعبدا
06:28 | 2025-05-29
29/05/2025 06:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
14:50 | 2025-05-29
ارتفاع غير مسبوق.. إليكم أسعار الأضاحي لهذا العام
14:50 | 2025-05-29
سلام: لبنان اضاع الكثير من الفرص والجيش اليوم يواصل سيطرته جنوب الليطاني
14:45 | 2025-05-29
تقييم شامل لبقايا الإهراءات… البساط: سلامة البيئة أولوية
14:00 | 2025-05-29
بالصور... من هو أصغر مختار في لبنان؟
13:57 | 2025-05-29
بعد اقرار مجلس الوزراء المساعدات المالية للعسكريين... هذا ما كشفه وزير الدفاع
13:49 | 2025-05-29
توافق في منزل الصّمد على انتخاب عبد الرزّاق الغول رئيساً لبلدية بخعون
فيديو
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
Lebanon 24
خلعت زوجها الأول.. هل تتزوج النجمة الشهيرة مجدّداً؟ (فيديو)
03:41 | 2025-05-28
29/05/2025 22:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
Lebanon 24
انهار سقف منزلها بشكل مفاجئ.. هذا ما حصل مع هذه المؤثرة الشهيرة (فيديو)
01:41 | 2025-05-28
29/05/2025 22:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
Lebanon 24
بعد قرارتها الأخيرة: فنان سوري شهير يُهاجم نقابة الفنانين.. هذا ما قاله (فيديو)
04:49 | 2025-05-27
29/05/2025 22:06:15
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24