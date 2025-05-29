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لبنان

خلال تفقده منزله في كفركلا... نار إسرائيلية تقتل عنصرًا في الدفاع المدني (صورة)

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:04
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استشهد العنصر في الدفاع المدني خضر فقيه جراء إطلاق الجيش الإسرائيلي النار عليه خلال تفقده منزله قبالة جدار كفركلا جنوب لبنان، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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