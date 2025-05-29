بيان من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟

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يعقد يوم غدٍ الجمعة أول اجتماع تفاوضي مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق ، واشار بيان للمكتب الاعلامي في ، الى ان "هذا الاجتماع هو أول اجتماع رسمي بين وفريق التفاوض التابع لصندوق النقد الدولي، برئاسة السيد وبحضور رئيس بعثة إلى السيد ريغا، بعد اجتماعات الربيع في وبعد سلسلة الاجتماعات التقنية التي عقدت في وزارة المالية على مدى الاسبوعين المنصرمين. ويأتي اجتماع في إطار استئناف المفاوضات الهادفة إلى دعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل.ويشارك في الاجتماع الرسمي، الذي يضم والتجارة وحاكم ، إضافة الى مدير المعراوي وفريق الخبراء من وزارة المالية ومستشارين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة المعنيين بالملفين المالي والاقتصادي، في وزارة المالية - ، من الثانية والنصف ظهر غد الجمعة ولغاية الرابعة والنصف".