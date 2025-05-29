Advertisement

لبنان

بيان من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:10
A-
A+

Doc-P-1367649-638841392153996115.png
Doc-P-1367649-638841392153996115.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعقد يوم غدٍ الجمعة أول اجتماع تفاوضي مع بعثة التفاوض التابعة لصندوق النقد الدولي، واشار بيان للمكتب الاعلامي في وزارة المالية، الى ان "هذا الاجتماع هو أول اجتماع رسمي بين الحكومة اللبنانية وفريق التفاوض التابع لصندوق النقد الدولي، برئاسة وزير المالية السيد ياسين جابر وبحضور رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى لبنان السيد إرنستو ريغا، بعد اجتماعات الربيع في واشنطن وبعد سلسلة الاجتماعات التقنية التي عقدت في وزارة المالية على مدى الاسبوعين المنصرمين. ويأتي اجتماع الغد في إطار استئناف المفاوضات الهادفة إلى دعم برنامج إصلاح اقتصادي ومالي شامل.
Advertisement

ويشارك في الاجتماع الفريق اللبناني الرسمي، الذي يضم وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط وحاكم مصرف لبنان كريم سعيد، إضافة الى مدير المالية العامة جورج المعراوي وفريق الخبراء من وزارة المالية ومستشارين من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة المعنيين بالملفين المالي والاقتصادي، في وزارة المالية - وسط بيروت، من الثانية والنصف من بعد ظهر غد الجمعة ولغاية الرابعة والنصف". 
مواضيع ذات صلة
بيان من وزارة المالية.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
29/05/2025 22:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزارة المالية.. ماذا فيه؟
lebanon 24
29/05/2025 22:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من وزير الأشغال... ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
29/05/2025 22:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان من نادي الصحافة.. ماذا جاء فيه؟
lebanon 24
29/05/2025 22:06:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:50 | 2025-05-29
14:50 | 2025-05-29
14:45 | 2025-05-29
14:00 | 2025-05-29
13:57 | 2025-05-29
13:49 | 2025-05-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24