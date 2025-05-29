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استقبل سفير في وفدا من "تجمع " برئاسة الدكتور باسم البواب اليوم في مقر إقامته في اليرزة، وضم الوفد إلى البواب، التجمع هادي سوبرة وأمين المال باتريك شراباتي وأعضاء : محمد أبو ، ألفونس ديب، داليا ، مازن سنو، زياد الدين، سحر غدار، هشام أيلوش ورولا .وأشار بيان للوفد، الى أنه "جرى خلال الإجتماع عرض للتطورات الإيجابية في لبنان والتقدم الحاصل على مستوى العمل الحكومي لا سيما في الشق الإقتصادي والإداري. كما جرى البحث في متطلبات تقوية العلاقات الاقتصادية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، فضلا عن التحضيرات والإجراءات التي يقوم بها لبنان لإنجاح ". (الوكالة الوطنية)