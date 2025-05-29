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لبنان

بخاري و"تجمع الشركات اللبنانية" يناقشان تحضيرات موسم الصيف

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:18
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استقبل سفير المملكة العربية السعودية في لبنان وليد بخاري وفدا من "تجمع الشركات اللبنانية" برئاسة الدكتور باسم البواب اليوم في مقر إقامته في اليرزة، وضم الوفد إلى البواب، نائب رئيس التجمع هادي سوبرة وأمين المال باتريك شراباتي وأعضاء مجلس الإدارة: محمد أبو درويش، ألفونس ديب، داليا جبيلي، مازن سنو، زياد شهاب الدين، سحر غدار، هشام أيلوش ورولا خوري.
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وأشار بيان للوفد، الى أنه "جرى خلال الإجتماع عرض للتطورات الإيجابية في لبنان والتقدم الحاصل على مستوى العمل الحكومي لا سيما في الشق الإقتصادي والإداري. كما جرى البحث في متطلبات تقوية العلاقات الاقتصادية اللبنانية السعودية وتعزيز التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، فضلا عن التحضيرات والإجراءات التي يقوم بها لبنان لإنجاح موسم الصيف". (الوكالة الوطنية)
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