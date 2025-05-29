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لبنان

قصف مدفعي وإلقاء قنابل... هذا ما تفعله إسرائيل جنوبًا

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:31
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تعرضت بلدة الصالحاني بين رامية وبيت ليف، مساء اليوم، لقصف مدفعي إسرائيلي، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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وقبل القصف، أُلقيت قنبلة صوتية من طائرة إسرائيلية مُحلقة في أجواء رامية.
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