الرئيس عون استقبل غير بيدرسون.. وهذا ما قاله عن الحدود

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استقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر اليوم في ، للأمم المتحدة الى غير بيدرسون، والمنسقة الخاصة للأمم المتحدة في جانين بلاسخارت. واطلع السفير بيدرسون على الأوضاع في سوريا والعمل الذي تقوم به هناك. وتطرق الحديث الى الوضع على الحدود اللبنانية- وأوضاع السوريين في لبنان.وعرض الرئيس عون لنتائج الاتصالات التي أجريت مع القيادة السورية الجديدة، ان من خلال اللقاءات مع الرئيس السوري ، او من خلال زيارة رئيس الحكومة الى سوريا واجتماعات اللجان الوزارية والوفود العسكرية التي بحثت في تنسيق الإجراءات الأمنية، والوضع على الحدود.واكد الرئيس عون ان "لمسألة النازحين السوريين أولوية في الاهتمامات ، وان لبنان بحث في اوضاعهم مع القيادة السورية، لاسيما بعدما رفعت عن ، ما يشكل مدخلاً لعودة النازحين مع حصول انتعاش في الاقتصاد السوري. وتناول البحث ايضاً ملف الحدود، وشدد الرئيس عون على ان الحدود بين البلدين هادئة، وتمت معالجة الاحداث التي شهدتها في الفترة السابقة".اما عن الحدود الجنوبية للبنان، فشرح رئيس الجمهورية للمسؤول الدولي "الإجراءات التي يتخذها الجيش للانتشار جنوب تنفيذاً للقرار 1701، ولفت الى ان عدم انسحاب من التلال الخمس، واستمرار الاعمال العدائية ضد لبنان، وعدم عودة الاسرى اللبنانيين، من شأنه عرقلة استكمال انتشار الجيش حتى الحدود".وأوضح الرئيس عون انه "يواصل اتصالاته مع الجهات العربية والدولية للضغط على إسرائيل لتنفيذ بنود اتفاق وقف الاعمال العدائية، ما يسمح بالتالي للجيش اللبناني في تحقيق مهمته للانتشار على كامل الحدود الجنوبية". (الوكالة الوطنية)