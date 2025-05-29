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لبنان

بعد إلقاء قنبلة صوتية في بيت ليف... ماذا أعلنت الصحة؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:20
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صدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن القاء العدو الإسرائيلي قنبلة صوتية على بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى إصابة مواطن بجروح.
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