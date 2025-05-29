في الدورة.. عصابة سرقة سيّارات في قبضة مكتب مكافحة جرائم السّرقات الدوليّة

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لقوى الامن الداخلي أنه وفي إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها قطعات للحدّ من عمليّات السّرقة في مختلف المناطق اللبنانيّة وملاحقة المتورّطين بها وتوقيفهم، لا سيما عصابات سرقة السيارات وتفكيكها، وبعد أن حصلت مؤخراً خلال أسبوع واحد في ثماني عمليات تحطيم لزجاج سيارات، ومحاولة كسر أقفالها، بغية سرقتها، بالإضافة الى سرقة سيارتين (نوع كيا وهيونداي).بنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة التي قام بها في وحدة ، تمّ تحديد هوية افراد العصابة التي نفذت هذه العمليات ومكان وجودهم.وبنتيجة المتابعة، تمكنت احدى دوريات المكتب بتاريخ 22-05-2025، وبعملية نوعية من توقيفهم في محلة بعد رصدهم على متن سيّارة الـ “كيا” المذكورة أعلاه، وهم كل من:أ. أ. (مواليد عام ١٩٩٥، لبناني) الرّأس المدبّرم. ح. (مواليد عام ١٩٩٩، فلسطيني)ه. م. (مواليد عام ١٩٩٦، فلسطيني)جميعهم من أصحاب السّوابقكما وتم ضبط السيارة المسروقة الثانية، مخبأة على طريق فرعي في بلدة تمهيداً لتهريبها خارج ، وتم ضبط عدّة السرقة والسيارة المستعملة في تنفيذ عمليات السرقةبنتيجة التحقيق معهم اعترفوا بتنفيذهم عمليات سرقة السيارات في مدينة صورأجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة المختص.