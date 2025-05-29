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لبنان

المطران ابراهيم عرض الاوضاع مع الرئيس الجديد لمخابرات الجيش في البقاع

Lebanon 24
29-05-2025 | 11:45
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استقبل رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران إبراهيم مخايل ابراهيم في مطرانية سيدة النجاة، الرئيس الجديد لفرع مخابرات الجيش اللبناني في منطقة البقاع العميد محمد صفا، يرافقه رئيس فرع الأمن القومي في مخابرات البقاع العميد عبد الكريم شومان، رئيس فرع الأمن العسكري في البقاع العقيد الركن عماد مهنا ورئيس مكتب مخابرات زحلة الرائد الياس عيد، في زيارة تعارف بروتوكولية بعد تسلم صفا لمهامه، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه لبنان، خصوصا في منطقة البقاع.
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وأشاد ابراهيم بـ"الدور الوطني الكبير الذي يضطلع به الجيش اللبناني، وبخاصة فرع المخابرات في البقاع"، مشددا على "أهمية الجهود التي تُبذل في سبيل حماية المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي".

وأكد أن "الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الضامنة لوحدة لبنان واستقراره"، منوها بـ"التضحيات التي يقدمها العسكريون في مختلف المناطق، رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد".

وشكر ابراهيم الرئيس السابق لفرع مخابرات البقاع العميد محمد الأمين على خدمته، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما تمنى لصفا "كل التوفيق في خدمته الجديدة في رحاب البقاع". (الوكالة الوطنية)
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