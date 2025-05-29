المطران ابراهيم عرض الاوضاع مع الرئيس الجديد لمخابرات الجيش في البقاع

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استقبل رئيس اساقفة وزحلة والبقاع للروم المطران إبراهيم مخايل في مطرانية سيدة النجاة، الرئيس الجديد لفرع في صفا، يرافقه في مخابرات العميد ، رئيس العسكري في البقاع العقيد الركن عماد ورئيس مكتب مخابرات الرائد الياس عيد، في زيارة تعارف بروتوكولية بعد تسلم صفا لمهامه، وتم البحث في الأوضاع العامة والتحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجه ، خصوصا في منطقة البقاع.وأشاد ابراهيم بـ"الدور الوطني الكبير الذي يضطلع به ، وبخاصة في البقاع"، مشددا على "أهمية الجهود التي تُبذل في سبيل حماية المواطنين والحفاظ على السلم الأهلي".وأكد أن "الجيش اللبناني يبقى المؤسسة الضامنة لوحدة لبنان واستقراره"، منوها بـ"التضحيات التي يقدمها العسكريون في مختلف المناطق، رغم الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد".وشكر ابراهيم الرئيس السابق لفرع مخابرات البقاع العميد على خدمته، متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة، كما تمنى لصفا "كل التوفيق في خدمته الجديدة في رحاب البقاع". (الوكالة الوطنية)