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لبنان

مساءً... ماذا تشهد مباني الضاحية؟

Lebanon 24
29-05-2025 | 12:18
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تشهد عدّة مناطق في الضاحية الجنوبية عمليات هدم للمباني التي استهدفها العدو الإسرائيلي، وذلك بعد أن أظهرت تقارير الكشف الهندسي عدم إمكانية ترميمها، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
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