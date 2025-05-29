مساءً... ماذا تشهد مباني الضاحية؟

تشهد عدّة مناطق في الضاحية الجنوبية عمليات هدم للمباني التي استهدفها العدو ، وذلك بعد أن أظهرت تقارير الكشف الهندسي عدم إمكانية ترميمها، بحسب ما أفادت مندوبة " ".

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