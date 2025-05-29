وصولًا لأصغر عنصر... "حزب الله" غيّر هيكليته العسكرية والأمنية!

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وبحسب المصدر، فإن "قيادة الحزب اقتنعت أن الهيكلية القديمة كانت مكشوفة أمام وهيكلية الحزب السابقة خرقتها إسرائيل استخباراتيا".وأعلن المصدر عن "تعرّض منظومة الحزب الأمنية لضربة كبرى أفقدته معظم قدراته العسكرية".المصدر نفسه اعتبر أن "استهداف إسرائيل لمنظومة الحزب الأمنية بالحرب كانت وراء تغيير هيكليته".