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لبنان

وصولًا لأصغر عنصر... "حزب الله" غيّر هيكليته العسكرية والأمنية!

Lebanon 24
29-05-2025 | 12:54
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كشف مصدر مقرب من حزب الله، مساء اليوم، عبر قناة "الحدث"، أن "الحزب غيّر هيكليته العسكرية والأمنية السابقة والتغيير شمل كامل هيكليته بدءا من مجلس الشورى وصولا لأصغر عنصر". 
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وبحسب المصدر، فإن "قيادة الحزب اقتنعت أن الهيكلية القديمة كانت مكشوفة أمام إسرائيل وهيكلية الحزب السابقة خرقتها إسرائيل استخباراتيا". 

وأعلن المصدر عن "تعرّض منظومة الحزب الأمنية لضربة كبرى أفقدته معظم قدراته العسكرية". 

المصدر نفسه اعتبر أن "استهداف إسرائيل لمنظومة الحزب الأمنية بالحرب كانت وراء تغيير هيكليته". 
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