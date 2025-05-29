بيان من نقابة عمال وموظفي ومستخدمي بلديات بعلبك الهرمل.. هذا ما جاء فيه

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نعت "نقابة عمال وموظفي ومستخدمي بلديات "، في بيان الموظف في بلدية الشهيد ، مستنكرة "الإجرام العدواني الذي يطال أهلنا ومدننا وقرانا دون رادع. والشهيد عطوي هو من خيرة أبناء الوطن".وتابعت: "نرفع الصوت عاليا في وجه العدوانية ، وفي وجه عقم الدبلوماسية اللبنانية المرتهنة للإرادة الأميركية، والخاضعة للخيارات العقيمة، والعاجزة عن حماية أرضنا وأهلنا، ونقولها بصراحة لا حماية للوطن ولأبنائه، إلا حماية السلاح الشريف المقاوم، ولا رد على النار إلا بالنار، ولا نرى في دماء شهدائنا إلا راية عز وشرف".واكدت ان "عمالنا وموظفينا هم جزء أصيل من هذا الشعب المقاوم وهم مع كل نبض مقاوم، وعمالنا صرخة رفض للانصياع والتبعية وخيارهم وحده مالك للشرعية في هذا الوطن، ولا وطن مستقر دون استقرار إرادة فيه".